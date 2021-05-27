Coosone Papara SuperMassive'de/ Coosone röportajı! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde GS Esports tarafından yayınlanan açıklamada Akademi Ligi takımının koçu Coosone ile yolların ayrıldığı duyrulmuştu. Geçtiğimiz sezonu Akademi Ligi'nde yarı finalde tamamlayan GS Esports'un başarılı koçunun yeni durağının Papara SuperMassive olduğu açıklandı. GS Esports kadrosundan üst koridor oyuncusu Nuq ile birlikte çalışacak olan Coosone bakalım sorularımıza ne cevaplar vermiş.

1) Geçtiğimiz sezon GSEsports Akademi şampiyonluk favorisiydi ve başarısını taraftarlara kanıtladı, genel olarak bu kadronun birlikte devam edeceği ve yeni sezonda aynı iddiayı sürdüreceği düşünülüyordu, kadro sen de dahil olmak üzere ayrıldı. Bunun sebepleri neler oldu?

İddialar konusunda bir fikrim yok fakat takımdaki oyuncular kalma taraftarı değildi. Biz tam anlamı ile bir takımdık sadece iş arkadaşı değil yeri geldiğinde arkadaştık. Bu takımın bir zincirinin gitme ihtimali neredeyse tüm takımın dağılması demekti ve zaten bu durum gerçekleşti.

2) Geçtiğimiz sezondan ayrılan oyunculardan Nuq seninle fakat Rames, Ruep ve Carry artık rakiplerin olacaklar. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin?

Bu oyuncuların hepsi çalışmaktan zevk aldığım ve karakterleri ile sevdiğim insanlar. Rakip olmak eğlenceli olacak. Hepsinin kariyerlerinin çok iyi şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum ve hepsine güveniyorum.

3) Yeni sezonda nasıl bir SuperMassive Akademi bizleri bekleyecek?

Bildiğiniz üzere benimle birlikte SuperMassive Akademi'de 4 değişiklik var. Phenomenal ve Rhilech 'in potansiyelleri yüksek Nuq ile zaten birlikte çalışıyorduk. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ve çalışmalarımızın bu yönde olacağından SuperMassive taraftarlarının şüphesi olmasın.

4) Besyo eğitimi aldığını biliyoruz, espor kariyerin ile normal spor kariyerin arasındaki ilişki nasıl ilerliyor?

Besyo eğitiminden ziyade eski milli sporcuyum 2006 yılından beri sporla içli dışlıyım son 2 yıldır da kendime ait spor salonum var ve antrenörlük yapıyordum. Kariyerimi espor üzerinde devam ettirmek istediğim için hem okuluma hem de spor salonuma ara verdim.

Playerbros olarak Coosone'a verdiği cevaplar için teşekkür eder, takımına ve kendisine bol şanslar dileriz!