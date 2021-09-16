'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi (2) - Son Dakika

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 'çöp adam' kostümüyle sokağa çıkan Volkan Derman, "Amacımız farkındalık oluşturmaktı, insanların yerlere çöp atmasını engellemekti. Beni görenler, olumlu tepki verdi. Aralarında 'mikrop bulaşır' diye korkup, bana yaklaşmak istemeyenler de vardı. Yaptığımız bu etkinlik ile vatandaşlar, çöpleri sadece belediyenin temizlemek zorunda olmadığını, kendilerine de görev düştüğünü anladılar" dedi.