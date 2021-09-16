Çöp adam sokaklara indi, vatandaş şaştı kaldı - Son Dakika

Çöp adam sokaklara indi, vatandaş şaştı kaldı

Bursa'da çöpler dile geldi

BURSA - İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde farklı bir faaliyete imza attı. Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, özel olarak hazırlanan çöp adam kostümüyle sokağa indi. Vatandaşlar, karşılarında yerlere attıkları çöpleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

'En temiz şehir' hedefi bulunan ve bu anlamda ciddi yatırımlar yapan İnegöl Belediyesi, aslolanın kirletmemek olduğuna dikkat çekmek için daha önce denenmemiş bir yola başvurdu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, yerlere atılmış çöplerden özel olarak hazırlanan 'çöp adam' kostümü giyerek sokağa indi. Vatandaşların arasında gezerek yere atılan çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seren çöp adam, kendisine iğrenerek bakanlara da, "Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim" diyerek sosyal mesaj verdi.

Çöp adam, gün boyu İnegöl cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar bu durumdan çok etkilenip özeleştiride bulunurken, çöp adamın İnegöl sokaklarındaki macerası gizli bir kamerayla kayıt altına alındı. Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip, Başkan Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Video, paylaşılmasının ardından kısa sürede ciddi bir ilgiyle karşılaştı.