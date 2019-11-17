Çöp alanı paraşüt pisti oluyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 20 yıl çöp döküm alanı olarak kullanılan ve halk arasında Domuztepe olarak adlandırılan alan rehabilite edilerek turistik amaçlı yamaç paraşütü atlama alanı olacak.



Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla kapatılan çöp alanında metan gazı sıkışmasıyla birlikte ara ara yangınlar oluştuğunu hatırlattı. Metan gazı oranının düşmesinin beklendiği alandaki yangına müdahale edildiğini kaydeden Başkan Tandoğan, 250 kamyon toprak düzenlenmesi yapılarak alanın tamamı rehabilite edilerek yeşillendirileceğini açıkladı. Başkan Tandoğan, "31 Marttan önce söz verdiğimiz gibi bu alanın rehabilitesi bittikten sonra yamaç paraşütüyle atlama pisti yapılacak. Perşembemizi kuş bakışı gören mükemmel bir manzaraya sahip olan bu alan bizim için büyük bir öneme sahiptir. Yolu,ulaşımı çevre düzenlemeleri yapılarak bu alan Perşembemizin ve tüm misafirlerimizin vazgeçilmez nadide mekanı olacaktır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'tan önce hangi sözü vermiş isek bu sözlerin tamamını yerine getirmek için gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz" dedi. - ORDU