Çöp arabası hayali gerçek oldu - Son Dakika

Balıkesir'de evinin balkonunda sürekli çöp arabalarını hayranlıkla seyreden minik çocuğa Altıeylül Belediye tarafından çöp arabası yollandı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altında çocukların evlerinden çıkamadığı günlerde minikler kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmaya başladı. Bunlardan biri de Plevne Mahallesi Aldemir Sokakta oturan 26 aylık Bartu oldu. Sevilay Narin isimli bir vatandaş oğlunun çöp arabasına seslenişinin videosunu Altıeylül Belediyesi sosyal medya hesabına mesaj olarak bıraktı. Çöp arabasını bekleyen Bartu'nun seslenmesine kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Hasan Avcı, Temizlik İşleri Ekipleri ile Bartu'ya oyuncak çöp kamyonu yolladı.



Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen anne Sevilay Narin, "Öncelikle böyle bir sürpriz ile oğlumuzu mutlu eden Başkanımız Hasan Avcı'ya çok teşekkür ederiz. Karantina dolayısıyla günlerimiz balkonda geçiyor. Oğlum bir gün dışarı çıkalım diye ağlıyordu. O sırada çöp arabası sesini duydum gel bak Altıeylül Belediyesi çöpleri topluyor dedim. Onu oyalamak için iyi bir fırsat olmuştu. Çok hoşuna gitti her sabah uyanır uyanmaz balkona koşuyor çöp arabasını görmek için. Bir araba sesi duyunca çöp arabası geldi umuduyla balkona çıkıyor. Bu karantina günlerinde farkına vardı desem yanlış olmaz. Yine böyle bir günde balkonda umutla çöp arabasını beklediği bir anda videosunu çekip Altıeylül Belediyesi sosyal medya hesabından mesaj olarak yolladım. Bartu'nun seyretmesi için çöp toplama saatlerini öğrenmek istedim. Böyle bir sürpriz hiç beklemiyorduk. Ailecek bu sürpriz için Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR