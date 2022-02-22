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ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika

ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI

22.02.2022 13:03

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Emrehan Sarıköse (22), temizlik aracına çöp atarken düştü.

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Emrehan Sarıköse (22), temizlik aracına çöp atarken düştü. Aracın altında kalan Sarıköse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi Emrehan Sarıköse, sokaktan topladığı çöpleri, Bayram Ok'un kullandığı 26 AEL 399 plakalı çöp aracına atarken, bastığı çamurluktan ayağı kayıp yere düştü. Aracın arka tekerleğinin altında kalan Sarıköse yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'AYAĞI KAYDI, YERE DÜŞTÜ'

Aracın altından kurtarılan Sarıköse, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sarıköse ile aynı araçta çöp toplayan arkadaşı Kamil Tepegöz, Birlikte çöp topluyorduk. Arkadaşım sağ tarafta, ben sol taraftaydım. Çöpü attı, ayağı kaydı yere düştü. Ayakları tekerleğin altında kaldı. Ben olayı çöpü attıktan sonra gördüm. Sonra hemen ambulansı aradım. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdılar diye konuştu.

ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI
ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI
ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI
ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI
ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI

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Odunpazarı Belediyesi, Temizlik İşçisi, Bayram, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇÖP ARACININ ALTINDA KALAN TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika
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