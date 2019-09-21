Son Dakika Haberleri: "Çöp atılmaz, çöp toplanır"
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"Çöp atılmaz, çöp toplanır"

51 dakika önce

Edirne'de vatandaşlar, "Dünya Temizlik Günü" etkinliği kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezini temizledi.

Edirne'de vatandaşlar, "Dünya Temizlik Günü" etkinliği kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezini temizledi.

Edirne Belediyesi öncülüğünde, "çöp atılmaz, çöp toplanır" temasıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen çevreci vatandaşlar, Saraçlar Caddesi boyunca temizlik yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentin daha temiz ve düzenli olması için çalıştıklarını anlatan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bu konuda Edirne halkına bir farkındalık yaratmak, bir mesaj vermek için yani 'çöp atılmaz, toplanır' demek için buradayız. Dünyamızı korursak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabiliriz. Buradaki esas verilmek istenen mesaj, insanların çöplerini atmama noktasında aslında toplaması gerektiği mesajıdır. Biz Edirne Belediyesi olarak halkımızla hep birlikteyiz. Şehri temizlemek de şehri kirletmemek de hepimizin görevi. Yani önce haklarımız var ama sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz."

Etkinlik kapsamında nehir kenarları ve Kent Ormanı'nda da temizlik yapıldı.

Temizlik çalışmasına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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