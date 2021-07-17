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Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

17.07.2021 14:32

Esenyurt'ta akşam saatlerinde evinden çöp atmak için çıkan 18 yaşındaki genç kız, karşıdan karşıya geçmek istediği esnada süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenilen sürücünün, adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Saat 21.00 sıralarında Esenyurt Kıraç mevkiinde meydana gelen olayda Zehra(18) isimli genç kız akşam yemeğinin ardından çöpleri atmak için evden ayrıldı. Apartmandan çıkıp karşıya geçtiği esnada hızlı olduğu iddia edilen bir araç Zehra'yı görmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız metrelerce savruldu.

KAÇAN SÜRÜCÜ BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zehra hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise gecenin ilerleyen saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü bu sabah adliyeye sevk edildi.

"BAŞKA EVLATLARIMIZ ÖLMESİN"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan esnaf Burhan Vecat ise caddede hiç kasis olmadığından dert yanarak, "Dükkanımda oturuyordum ani bir fren sesi ile bir kaza olduğunu anladık. Gelen araba gencecik bir kıza çarptı. Duyduğum fren sesinden ötürü aracın hızlı olduğunu düşünüyorum. Kazanın gerçekleştiği caddede görüyorsunuz ki ne bir tümsek ne de başka bir engel var. Burada bir engel olsaydı belki araba o kadar hızlı gelmeyecekti ve kızımız şuanda hayatta olacaktı. Bu caddede bir park bulunuyor, sürekli çocuklar parktan yola çıkıyor. Başka evlatlarımızda ölmesin istiyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor sadece olanları izliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Esenyurt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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