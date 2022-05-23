Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

YAŞANAN KAZA KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.