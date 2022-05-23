Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

23.05.2022 15:25

Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde 42 yaşındaki 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

YAŞANAN KAZA KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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