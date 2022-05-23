Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

23.05.2022 13:29

Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi Minibüsün çarptığı sürücü hayatın kaybetti Adana'nın Kozan ilçesinde çöp dökmek için aracından inen sürücü bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

Minibüsün çarptığı sürücü hayatın kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çöp dökmek için aracından inen sürücü bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozan-Adana karayolunda meydana gelen kazada, 01 RT 247 plakalı otomobiliyle giden Emrah Köstü çöp dökmek için aracından indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Adem Aköz yönetimindeki 01 AIN 290 plakalı minibüs, sürücüye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Emrah Köstü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü Adem Aköz gözaltına alındı.

Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi
Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi

YORUMLAR
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Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü Adana'da çöp atmak için aracından inen sürücü panelvanın çarpması sonucu öldü Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp atmak için aracından indi, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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