Gaziantep'te acı olay! Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te acı olay! Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı

22.05.2023 17:47

Gaziantep'te çöp atmaya giden genç tramvay altında kalarak yaşamını kaybetti.

Gaziantep'te kahreden bir olay yaşandı. İstasyon'dan üniversite istikametine giden tramvay, 25 Aralık Devlet Hastanesi yakınlarında tramvay yoluna atlayan bir gence çarptı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çöp atmaya giden genç tramvay altında kaldı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te acı olay! Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı - Son Dakika


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