Son Dakika Haberleri: Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

3 saat önce İlandır

ORDU'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
ORDU'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin kayıp uzuvlarının arandığı belirtildi.

?Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde, büyükşehir belediyesine ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde, bugün öğle saatlerinde il ve ilçelerden toplanan çöplerin ayrıştırılması sırasında çalışanlar, ceset fark etti. Tesiste çalışma durdurularak polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çöplerin arasında bulunan cesedin, 25- 30 yaşlarında erkeğe ait olduğunu tespit etti. Cesedin eksik olan bazı uzuvlarının bulunması için araştırma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı da ceset üzerinde incelemede bulundu. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:20 Kaynak: DHA

Ordu, Altınordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:36:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]