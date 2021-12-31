'ÇÖP DAĞI' VE DENİZ KİRLİLİĞİ, BALIKÇI AĞLARINI DA VURDU - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sahil kenarındaki çöp dökümü alanının kapatılması sonrası toplanmayan atıklar, denize sürüklenince çevre kirliliğinin yanı sıra balıkçıların ağlarında hasara neden oldu. Balıkçılar, deniz dibindeki kirlilik nedeniyle balık avlayamadıklarını ve ağlarının ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Kozlu ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına balıktan çok atıklar takıldı. Atıklar nedeniyle avlanmakta zorluk çeken balıkçıların ağları da büyük hasar gördü. Balıkçılar, ağlarındaki atıkları güçlükle temizledi. Balıkçılar, her av sezonunda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Balıkçı Yunus Taşten, atıkların 1980 yılından 2009'a kadar Kozlu ilçe girişindeki sahile dökülen eski çöp alanından dalgalarla denize karıştığını anlattı. İlçe kıyısı boyunca deniz dibinin atıklarla dolu olduğunu belirten Taşten, "Denizin dibi aşırı derecede atık dolu. Tıbbi atıklarda var. Denizin dibi şu anda panayır gibi. Deniz dibinde yok yok. Dalgalar alıyor ve akıntıyla dağıtıyor. Şu anda gördüğünüz saçtaki tel gibi. Deniz dibi daha beter durumda. Bir sürü arkadaş ağ atıyor. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor" dedi.

'AĞLARIMIZ ZARAR GÖRÜYOR'

Balıkçı Gökmen Ay da bu durum nedeniyle denizde çevre kirliliği yaşandığını söyledi. Bunun önemli sorun olduğunu düşündüğünü kaydeden Ay, "Eskiden burası çöp döküm alanı olarak kullanılırdı. Burasının üzeri kapatıldıktan sonra toprakla örtüldü. Sahil kenarına yakın bir yer burası. Denize sıfır olduğu için fırtınalı havalarda toprağı açıyor ve bütün pisliği denize alıyor. Bizim yaşadığımız sorun bir-iki günlük olay değil. Çok mağduruz. Ağlarımız zarar görüyor. Birçok arkadaşımız bu burumdan dolayı maddi zarar uğruyor. Mazot çok pahalandı. Bir de bu sorun olunca avlanamaz olduk" diye konuştu.

ATIKLAR TOPLANMADI, HAFRİYAT DÖKÜLDÜ

Kentte belediyelerin topladığı evsel atıklar, 1980 yılından 2009'a kadar Kozlu ilçe girişindeki sahil yolu üzerindeki alana döküldü. Daha sonra çöpler, Sapça mevkisinde Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşındı. Zonguldak Belediyesi, eski çöp bölgesinin yeşil alana dönüştürülerek halkın kullanımına açılmasına karar verdi. Geçen sürede atıklar toplanmadığı gibi üzeri toprak ve hafriyatla örtülen alan 'çöp dağı' oldu. Uzun yıllardır dökülen evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıklar da bölgede kirlilik oluşturdu. Atıklar, dalgalarla birlikte denize karıştıktan sonra sahillere yayılıyor. Deniz dibinin yanı sıra sahil şeridinde açıkta görülen şırınga, enjektör, serum şişeleri, plastik atıklar çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını tehdit ediyor.