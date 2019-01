Çöp Değil Ham Madde Topluyor, Atık Kağıt Milli Servet Oldu

Dövizdeki kur atışıyla beraber son aylarda fiyatı hızla yükselen kağıt birçok sektörü etkilerken, bir zamanlar atık olarak görülen kağıtlar önemli bir ham madde oldu.

Dövizdeki kur atışıyla beraber son aylarda fiyatı hızla yükselen kağıt birçok sektörü etkilerken, bir zamanlar atık olarak görülen kağıtlar önemli bir ham madde oldu. Aydın'da yaklaşık 25 yıldır çarşı ve pazarlarda atık kağıt toplayarak hem çevreyi koruyan hem de ekmeğini kazanan 77 yaşındaki Necmettin Gülşen, bir yandan kendi ekmeğini kazanırken, diğer yandan çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



Yapılan araştırmalara göre; Avrupa'da kağıt geri dönüşümü bazı ülkelerde yüzden 80-90 arasındayken Türkiye'de ise bu oranın yüzde 50 civarında olduğu belirlendi. Türkiye'de yıllar önce ayrıştırılmış çöp veya diğer adı ile geri kazanım kutuları oluşturulmasına rağmen halen her atığın çöp olarak görüldüğünü belirten Necmettin Gülşen, "Ülkemizde geri dönüşüm malzemesi toplamak maalesef yerinilecek bir işmiş görülüyor. Aslında kağıt, cam, plastik malzemelerin kullanıldıktan sonra çöpe atılması nedeniyle büyük bir kaynak boşa gidiyor" diyerek geri dönüşüm malzemesi toplayanların aslında desteklenmesi gerektiğini belirtti.



"Kağıt ithalatına yıllık 3 milyar dolar harcanıyor"



Yapılan araştırmalara göre; Türkiye'nin 1. Hamur kağıt ihtiyacı yaklaşık 650 bin ton civarında ama bu rakamın sadece 250 bin tonu ülkemizde üretilebiliyor. Kullanım alanı geniş ve stratejik açıdan önemli bir ürün olan kağıdın ithalatı için ise her sene yaklaşık 3 milyar dolar harcanıyor. Geri dönüşüm bilincinin gelişmemesi nedeniyle önemli bir değer olan, kağıt, cam, plastik ve metal malzemeler pek çok zaman atık olarak görülüyor.



"Milli servet olarak görüyorum"



İş yaradığı halde çöpe atılan her şeyin aslında kaynak israfı olduğunu belirten Necmettin Gülşen, "Ben kağıdı milli servet olarak görüyorum. Aslında sadece kağıt değil, işe yarayan ya da geri dönüşüme gidebilecek her şey bence milli servet. İnsanlarımız geri dönüşüm konusunda bilinçli olursa ülke ekonomisinde de önemli değişikliğin olacağını düşünüyorum" diyerek herkesin çöp adını verdiği atıkları ayrıştırarak atmasını tavsiye etti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

