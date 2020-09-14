Çöp depolama alanı yanındaki trafoda yangın çıktı, sanayide facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Çöp depolama alanı yanındaki trafoda yangın çıktı, sanayide facianın eşiğinden dönüldü

Çöp depolama alanı yanındaki trafoda kablolarının kopması yangına neden oldu. Büyüyen yangın çöp depolama alanına sıçramadan söndürülmesi, faciayı engellediği ifade edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kopan elektrik teli yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile yangın, çöp depolama alanına sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük faciadan dönüldüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi 872 Sokak'ta trafo kablolarının kopması sonucu yangın çıktı. Sanayi Sitesi'nde bulunan çöp depolama alanı bir kısmı ve yanında bulunan kuru otlar tutuştu. Dükkanlar duman altında kaldı. Yangına Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın çöp depolama alanın bir kısmını etkilerken söndürüldü. Esnaf büyük panik yaşadı. Çevre sakinleri, "İtfaiyeci arkadaşlar büyük bir mücadele verdiler, depolama alanının diğer yanına geçseydi çok zor kontrol altına alınırdı. Bakın kumrular bile telef oldu. Faciadan dönüldü" dediler.