Çöp depolama alanına bırakılan yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika

TOKAT'ın Niksar ilçesinde çöp depolama alanına bırakılan 6 yavru köpek, Niksar Belediyesi ekipleri tarafından bakımevinde tedaviye alındı.

Niksar ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 6 yavru köpek çöp depolama alanına bırakıldı. Köpek yavrularını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine getirilen köpeklerin kontrolleri yapıldı.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Özcan, "Belediyemize gelen ihbarlar neticesinde ilçemiz sınırları içerisinde bulunan vahşi çöp depolama alanına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan yavru köpekler donmak üzereyken ekiplerimiz tarafından alınarak, bakımevimizde tedavileri yapıldı. Hayvanları, bölgeye bırakan kişilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.