Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı

07.11.2020 08:38

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.

Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı

Yangın, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı - Son Dakika


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