Çöp depolama alanında ölü köpekler bulundu - Son Dakika
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Çöp depolama alanında ölü köpekler bulundu

6 saat önce

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesindeki çöp depolama alanında ölü ve yaralı köpeklerın görütülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, belediyeyle iletişime geçtiklerini ve köpekler için çalışma başlatıldığını söyledi.

Çöp depolama alanında ölü köpekler bulundu, System.String[]

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesindeki çöp depolama alanında ölü ve yaralı köpeklerın görütülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, belediyeyle iletişime geçtiklerini ve köpekler için çalışma başlatıldığını söyledi.

Uluborlu ilçesinde çöp depolama alanına giden bir hayvansever, burada çok sayıda ölü ve yaralı köpek bulunduğunu, aralarında yavruların da olduğunu gördü. Alanda bir tilki ölüsünün de bulunduğu görüldü. Yavru köpeklerden bir kısmını otomobiline alarak götüren hayvansever, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Sosyal medya hesabından "Bu kış gününde hayvanlar yine atılmış. Açlıktan ve soğuktan donarak ölüyorlar. Hayatta kalanlar ise birbirini yiyerek yaşam mücadelesi veriyor. Ayrıca araba çarpmış, kırıkları olan yavrular bile birileri tarafından oraya atılmış" paylaşımını yaparak yetkililerden yardım istedi.

HAYVAN KORUMA DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, sadece Uluborlu'da değil tüm ilçelerde buna benzer görüntüler olduğunun altına çizerek, "Belediyelerin kısırlaştırma çalışması yapması ve veteriner çalıştırması gerekiyor. Bunlar yasal olarak zorunluluk. Her belediyenin çöplüğü böyle. Sadece Uluborlu'nun değil, her belediyenin hayvanlara bakış açısı bu şekilde" diye konuştu.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATIYOR

Uluborlu'da çöplükte ölü ve yaralı halde bulunan hayvanlar için belediye başkanıyla görüştüklerini aktaran Sabri Kocabaş, oradaki hayvanlar için kulübeler ve düzenli besleme yapılması için çalışmalar başlatıldığını da sözlerine ekledi.


Uluborlu, Kocabaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
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