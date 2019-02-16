Son Dakika Haberleri: Çöp Dökenlere Foto - Kapanlı Takibi

Çöp Dökenlere Foto - Kapanlı Takibi

35 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mesire alanına oteller tarafından dökülen moloz ve çöplerle başa çıkamayan yetkililer bölgeyi foto-kapanlarla denetleme kararı aldı.

Çöp Dökenlere Foto - Kapanlı Takibi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mesire alanına oteller tarafından dökülen moloz ve çöplerle başa çıkamayan yetkililer bölgeyi foto-kapanlarla denetleme kararı aldı. Önceki gün çöplüğe dönmüş haliyle görüntülenen mesire alanında çöpler temizlenirken bölgeyi kirleten çevre düşmanlarının tespiti için foto-kapan kurulması kararlaştırıldı.

Sarılar Mahallesi Kır mevki'indeki mesire alanına kış döneminde tadilata giren turistik tesislerin çöp ve moloz dökerek yaptığı çevre katliamı Manavgat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dökülen çöpleri kaldırıp gömerek bölgeyi temizlerken, bölgeye çöp dökenlerin tespiti için yeni tedbirler alıyor.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Kır mevki'inde çöp dökülmesinin önüne geçilmesi amacıyla çöp dökülen alanları görecek yerlere foto-kapan kurmaya hazırlanıyor. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, çöp döken kişi ve araçların belirlenerek gerekli cezayı almaları amacıyla hazırlanan foto-kapanların en kısa sürede faaliyete geçirileceğini açıkladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Sarılar, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Manavgat, Güncel
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