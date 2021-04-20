KOCAELİ ÇÖP DOLU EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, KAFESTEKİ KUŞLAR ÖLDÜ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Havva K. (67) tedavi altına alındı. Kafeste bulunan 2 kuş ise zehirlenerek telef oldu.

Öğle saatlerinde, Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Havva K.?ye ait çöp dolu evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evde yalnız başına yaşayan Havva K. ise dumandan etkilendi. Havva K. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında evde kafeste bulunan 2 kuş zehirlenerek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.