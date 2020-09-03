Çöp ev boşaltıldı, sahipleri hastaneye götürüldü - Son Dakika

Çöp ev boşaltıldı, sahipleri hastaneye götürüldü

Hatay'da zihinsel engelli bir kişinin evinden kamyonlar dolusu çöp boşaltıldı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin evinden kamyonlar dolusu çöp boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi, 825 Sokakta zihinsel engelli Mehmet Halk'ın evinden kötü kokular geldiği yönündeki şikayet üzerine ekipler, harekete geçti. Evdeki çöpler kamyonlarla boşaltıldı.

Evde yaşayan Mehmet Halk ve annesi Hatice Halk sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Kırıkhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Konu hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder, belediyenin bu tür konularda hassas davrandığını söyledi. Bu tür durumların hem çevreye hem de evde yaşayanların kendisine ciddi zararlar vereceğini belirten Güder, "Halk sağlığını tehdit eden her türlü olgunun karşısında yer almaktayız. Bilindiği gibi daha önce birkaç evde bu tür durumlarla karşılaşmıştık. Belediye ekipleri olarak böyle kötü durumların devam etmemesi adına hemen müdahalemizi yaptık" dedi.