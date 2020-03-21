Çöp ev temizlenmeyi bekliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çöp ev temizlenmeyi bekliyor - Son Dakika

Çöp ev temizlenmeyi bekliyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasta yaşlı kadının kızıyla birlikte yaşadığı tek göz odalı küçük bir evin çevresinde birikmiş çöpler temizlenmeyi bekliyor.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasta yaşlı kadının kızıyla birlikte yaşadığı tek göz odalı küçük bir evin çevresinde birikmiş çöpler temizlenmeyi bekliyor.


Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak ile Ağırbağ Caddesi'nin birleştiği yerdeki bir arazide kurulu tek göz odalı küçük bir evde yaşlı anne ile kızı zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Evin çevresinde yığılan çöpler ve çok sayıda hastalıklı köpek mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:28 Kaynak: İHA

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