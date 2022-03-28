ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI-- - Son Dakika
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ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--

28.03.2022 15:39
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--

DÜZCE'de çöplerle dolu evde kötü şartlarda yaşayan 3 çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

DÜZCE'de çöplerle dolu evde kötü şartlarda yaşayan 3 çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Düzce Beyciler Mahallesi 1566 Sokak'ta bulunan evden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Düzce Belediyesi zabıta ekipleri öğle saatlerinde eve geldiklerinde, evin içerisinin çöplerle dolu olduğunu, 2 erkek çocuğu bir yatakta yatarken gördü. Zabıta memurları, çocuklara aç olup olmadıklarını sordu. Çocuklar, dün akşam yemek yediklerini, daha sonra bir şey yemediklerini söyledi.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlileri geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlileri, Bekir G. (45) ve Fikriye G. (40) çifti ile görüşürken, 9 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarla, okulda bulunan 12 yaşındaki kız çocuğunu koruma altına almak istediklerini belirtti. Fikriye G. duruma karşı çıkarken, fenalaştı. Fikriye G. sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Bekir G. ise polis merkezine götürüldü. 3 çocuk ise koruma altına alındı. Belediye ekipleri daha sonra evde temizlik çalışması başlattı.

ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--
ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI--

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇÖP DOLU EVDE BULUNAN 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI-- - Son Dakika


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