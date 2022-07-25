Son dakika haberleri | Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

25.07.2022 18:17
Son dakika haberleri | Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı.

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet " suçlamasıyla gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sakarya, Görükle, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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