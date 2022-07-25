Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (5) - Son Dakika
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Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (5)

25.07.2022 15:51
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (5)

'GELİŞME GERİLİĞİ VE TRAVMALARI VAR'Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan 17 kilo ağırlığındaki Cem Muhammet A.'nın (9) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'GELİŞME GERİLİĞİ VE TRAVMALARI VAR'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan 17 kilo ağırlığındaki Cem Muhammet A.'nın (9) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Olayı duyunca çok üzüldüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden bir durum var. Hak etmediği bir muameleyle karşılaştık ve görüntüler hepimizi şok etti" dedi. Genel olarak bir gelişme geriliği olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, genel durumunun orta iyi düzeyde olduğunu söyledi. Gelişme geriliğinin genel duruma hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kuzumuzun yanındaydım. Genel durumu gayet iyi. Gülüştük hatta. Burada önemli olan gelişme geriliği değil, 1 yıl içinde toparlanması. Aslında daha önemlisi muhtemelen çok algılayamadığımız maalesef travmaları var. Ruhsal travmalar. Hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması" diye konuştu.

AĞIRLIĞI 17 KİLOGRAMBu türden olayların bir daha tekrarlanmaması için ceza yaptırımlarının ağır olması gerektiğini ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ruhsal düzeyinin kısa sürede toparlanması için topluma da görev düştüğünü söyledi. Çocuğa sevgi verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Çok güzel ve çok güzel gülümseyen bir çocuk. Bizi mutlu etti. Gülümsemesi olumlu verilerden. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm boyu. Kısa boylu" dedi.OKUMA YAZMASI YOK, TAZE FASULYE, ÇORBA VE YOĞURT YEMİŞ Cem Muhammet A.'nın hiç okula gitmediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkan, beslenmenin yavaş yavaş ilerletildiğini söyledi. Çocuğa moral ve motivasyonun iyileşmesi için çeşitli hediyeler de verildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Herhangi bir organ yetmezliği yok. Genel durumu orta iyi. Hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmiyor. Bu duruma çok üzüldüm. Hatta Cem Muhammet A. 'Burada olmaktan mutluyum' dedi. Oyuncağa sevindi. Yemek yediğini söyledi. Taze fasulye yemiş, çorba içip yoğurt yemiş. Çok hoşuna gitmiş yemek" diye konuştu.AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de uzun süren açlıktan sonra aniden beslenme yapılmaması gerektiğini söyledi. Daha düşük kalorili beslenmeyle yavaş yavaş süreci aşacaklarını belirten Prof. Dr. Çete, kısa zamanda normal hayatına döneceğini ifade etti.Cem Muhammet A.'nın yanında refakatçi olarak hiçbir yakınının bulunmadığı, yalnızca Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin olduğu öğrenildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (5) - Son Dakika
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