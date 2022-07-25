Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6) - Son Dakika
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Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6)

25.07.2022 16:32
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6)

'MUHAMMET ANNESİNE GİTMEK İSTEMİYORDU'Bursa'da boşaltılmak istenilen çöp evin temizlenmesi sırasında, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından kilitlendiği odada baygın ve bitkin halde bulunan Cem Muhammet A., olayı ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

'MUHAMMET ANNESİNE GİTMEK İSTEMİYORDU'

Bursa'da boşaltılmak istenilen çöp evin temizlenmesi sırasında, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından kilitlendiği odada baygın ve bitkin halde bulunan Cem Muhammet A., olayı ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. İkinci kez gözaltına alınıp bugün adliyeye çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın verdiği ifadesinde, "Yeğenim benim yanımda mutluydu. Ne zamanki annesinin kendisini almak istediğini öğrendi o zaman çok üzülüp kendini odaya kapattı. Kimseyle konuşmak istemedi. Muhammet, annesine gitmemek için böyle bir davranış içine girdi. Evdeki çöpler ise boşaltmam istendiği evi toplarken çıkan çöpler" dediği öğrenildi.

DUVARDAKİ YAZILAR KORECE ÇIKTI

Kamuran Pınar A.'nın çöp eve dönüştürdüğü daire görevliler tarafından temizlenirken, duvara yazılan ve anlaşılamayan yazılar dikkat çekti. Yazıları, Kamuran Pınar A. ile birlikte kalan ve daha sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan ve Korece öğrenen kızı Esra Zeynep A.'nın duvara yazdığı ortaya çıktı,.

Muammer İRTEM/BURSA,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6) - Son Dakika
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