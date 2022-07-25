Çöp evde kilitli bulunan çocuk sosyal hizmetlere teslim edildi - Son Dakika
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Çöp evde kilitli bulunan çocuk sosyal hizmetlere teslim edildi

25.07.2022 10:39
Çöp evde kilitli bulunan çocuk sosyal hizmetlere teslim edildi

Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen çocuk, Antalya'da dün gece savcının talimatı ile annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi.

Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen çocuk, Antalya'da dün gece savcının talimatı ile annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi.

Olay, dün Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, Mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Evden dram çıktı

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi.

Anneden savcı talimatı ile alındı

Talihsiz çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilerek, savcılık talimatı ile Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve eski günlerine kavuşması için özel bir program hazırlanacağı öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Antalya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evde kilitli bulunan çocuk sosyal hizmetlere teslim edildi - Son Dakika

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