Son Dakika Haberleri: Çöp Evde Yaşayan Anne ve Zihinsel Engelli Kızı Yardım Bekliyor

Çöp Evde Yaşayan Anne ve Zihinsel Engelli Kızı Yardım Bekliyor

1 saat önce

Ankara'da maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi.

Çöp Evde Yaşayan Anne ve Zihinsel Engelli Kızı Yardım Bekliyor, System.String[]
Ankara'da maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi. Aileye gıda ve eşya yardımında bulunan Pursaklar Ülkü Ocakları üyeleri ise ailenin rehabiliteye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karakum Mahallesi'nde eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bakamadığı için bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan Feranis Doğan, engelli kızıyla birlikte nefes almakta güçlü çekilen çöp evde yaşıyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan Doğan, zihinsel engelli kızı Bahar'ın çöpleri eve getirmesini engelleyemediğini belirterek, "Yardım edecek kimsem yok, evimin içini gördünüz. İçeride çöp birikmesi Bahar'ın yüzünden. Çöp konteynerlerinden, sağdan soldan topladıklarını eve getiriyor. Bu durumun önüne geçemiyorum. Bana el uzatsınlar, maaşım yok. Zatürre hastasıyım, yatacak yerim dahi yok" ifadelerini kullandı.

Çöp dolu evde zor şartlar altında yaşayan Feranis Doğan ve kızına Pursaklar Ülkü Ocakları yardım eli uzattı. Evin tespit edilmesine öncülük eden Pursaklar Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Karabektaş, "Yardım etmeye geldiğimizde gördük ki gıda yardımından çok insani bir rehabiliteye ihtiyaçları var. Devletimizin bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Aile çok zor durumda. Bir şekilde bu duruma el atılması gerekiyor. İçerideki yaşam kalitesinden dolayı ailenin burada yaşamayacaklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Ali Aygün ise, ailenin getirilen mobilya ve gıda yardımının ötesinde psikolojik rehabiliteye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Burada insanların barınabileceği, hayatlarını sürdürebileceği yaşam koşulları yetersiz. İçeride oturulabilecek durum yok, içler acısı haldeler. Devletimizin buna el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Pursaklar, Ankara, Yaşam
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