Çöp Evde Yaşayan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Aydın'da kızıyla çöp evde yaşayan 82 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Aydın'da kızıyla çöp evde yaşayan 82 yaşındaki kadın ölü bulundu.



Cumhuriyet Mahallesi'nde annesi Ayten Karaçam ile yaşadığı eve gelen Mehtap Karaçam (52), kapıyı açan olmayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Çilingir yardımıyla eve giren Karaçam ile vatandaşlar, yaşlı kadının çöp dolu odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, Ayten Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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