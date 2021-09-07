Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı - Son Dakika

Ankara'da öğlen saatlerinde çöp ev olarak adlandırılan evden gelen kesif kokunun daha da ağırlaştığını fark eden bina sakinleri, hemen polise haber verdi. Eve giren ekipler, günlerce içeride kalan kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

EV KADININ KENDİSİNE AİT

Keçiören ilçesinde iddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.'nın (50) kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.'nın vefat sebebi "normal ölüm" olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi. Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.