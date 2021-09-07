Ankara'da öğlen saatlerinde çöp ev olarak adlandırılan evden gelen kesif kokunun daha da ağırlaştığını fark eden bina sakinleri, hemen polise haber verdi. Eve giren ekipler, günlerce içeride kalan kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Keçiören ilçesinde iddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.'nın (50) kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.'nın vefat sebebi "normal ölüm" olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi. Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı - Son Dakika