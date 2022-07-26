Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul 'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa 'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2) - Son Dakika

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