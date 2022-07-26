Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2) - Son Dakika
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Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2)

26.07.2022 13:55
Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2)

TUTAKLANAN TEYZE: SAÇI VE TIRNAKLARI YANINA YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN UZADIOlayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A.

TUTAKLANAN TEYZE: SAÇI VE TIRNAKLARI YANINA YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN UZADI

Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:

"Kardeşim Yasemin'in oğlu Cem Muhammet, 1 yaşından itibaren benimledir. Cem'in de ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bursa'da görev yapan avukatım ile 3-4 ay önce yaptığım konuşmada kendisine, 'Gerçek annesi olarak beni bilen Cem büyüdü. Artık gerçek annesini tanıyıp, okula başlaması gerekiyor' dedim. Cem, bunları duyunca tepki gösterdi. O günden sonra yemek yememeye başladı. Sadece sevdiği için dışardan istediğimiz bazı hazır yiyecekleri yiyordu. Cem'in zayıflığının tek nedeni bu. Ayrıca yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı. Olay günü polisler, benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek, bizi polis merkezine çağırdı. Ben de Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelenip, odasının kapısını kilitledim. Eşyalarımı ise valizim olmadığı için çöp poşetlerine koydum."SUYU CAMİ AVLUSUNDAN ALIP, EVİ MUMLA AYDINLATIYORDUÇöp evi kiraya veren emlakçı Nur Banu Aşık da "Kiracı 13 aydır kira ödemedi. 6 ay önce tahliye davası açtık. Perşembe günü sonuçlandı. Elektrik ve su kesik olduğu için su ihtiyacını, cami avlusundan karşılıyordu. Evde ise salça kutularının üzerinde mumlar bulunuyordu. Bu şekilde evi aydınlatıyordu. Evdeki sadece çöpler toplandı. Polis incelemesinden sonra temizlik yapılacak. Komşuları yaptıkları açıklamalarda son 9 aydır çocuğu hiç görmediklerini söyledi. Ev, kendisine eşyaları olarak verildi. Şimdi tüm eşyaları atacağız. Dairenin içi komple yenilenecek" diye konuştu.KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTIKamuran Pınar A., kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert ise yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyledi. Kamuran Pınar A.'nın defalarca yanına gelip, iş istediğini belirten Sert, "Kendisini bana iş bulamayan öğretmen olarak tanıttı. Öyle değilmiş, kendisine 3-4 kez iş buldum. Bu iş yerlerinde en fazla 4-5 gün çalışıp, ayrıldı ve anlaşamadığını söyledi. Paraya ihtiyacı bulunduğunu belirtip, yardım talep etti. Her türlü yardımı yaptık. Marketlerden alışveriş yapması için hediye çeki de verdik. Kamuran Pınar A. ayrıca Karaman Mahallesi'nde annesinin evini ikamet göstermiş. Kadın Sığınma Evi'nde de bir süre kalmış. Bunları da sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.GİZLİLİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIBu arada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Kamuran Pınar A.'nın, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu ortaya çıktı. Yasemin A.'ın oğlu için kayıp başvurusu yaptığı ancak gizlilik kararı nedeniyle kolluk kuvvetlerinin teyzeye ulaşamadığı bildirildi. Hakkında arama kararı çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın, daha önce yaşadığı Karaman Mahallesi'ndeki adresi ikamet olarak gösterdiği tesptit edildi. Bu evde yapılan aramada çocuğun izine rastlanmadı. Kamuran Pınar A.'nın ise ifadesine başvurulduğu daha sonra salıverildiği öğrenildi. Öte yandan olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Esra TÜRKER-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, -

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Kaynak: DHA

İstanbul, Bursa, Pınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2) - Son Dakika
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