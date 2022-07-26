Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3) - Son Dakika
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Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3)

26.07.2022 15:11
Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3)

OĞLUYLA KISA SÜRE GÖRÜŞTÜBursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan ve sonrasında getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Cem Muhammet A., annesi Yasemin A. ile kısa süre görüştü.

OĞLUYLA KISA SÜRE GÖRÜŞTÜ

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan ve sonrasında getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Cem Muhammet A., annesi Yasemin A. ile kısa süre görüştü. Antalya Adliyesi önündeki açıklamasının ardından hastaneye giden Yasemin A., oğluyla ayaküstü konuştu ve daha sonra hastaneden ayrıldı.


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Cem Muhammet'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret Cem Muhammet'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi Antalya Adliyesi'ne geldi Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi Antalya Adliyesi'ne geldi
Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (3) - Son Dakika
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