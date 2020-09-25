Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı - Son Dakika

Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı

Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, Nazmi A.'ya ait olduğu tespit edilen evden 2 kamyon çöp çıkarırken, 169 bin 280 TL tutarında bidonlar dolusu kağıt ve madeni para buldu.

Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, Nazmi A.'ya ait olduğu tespit edilen evden 2 kamyon çöp çıkarırken, 169 bin 280 TL tutarında bidonlar dolusu kağıt ve madeni para buldu. Evde altınlarında olduğunu iddia eden yaşlı adamın komşuları altınların çöplere atılmış olabileceğini iddia etti.

Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi komşularının evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, iki katlı evin tüm odalarında çöp olduğunu belirledi. Belediye ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen temizlik ekipleri evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca polise haber verildi.

Üç yıl önce eşi öldükten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak, karton kutu ve plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan biri kız iki çocuk babası Nazmi A.'nın emekli maaşından biriktirdiği iddia edilen bidonlar dolusu para, mahalle muhtarı ve polis nezaretinde sayılması için Ziraat Bankası'na götürüldü. Banka görevlileri, sayılan paranın 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL olduğunu belirledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra yaşlı adamın banka hesabına yatırıldı.

Mahalle sakinleri çöp evden servet çıkmasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sakin ve kendi halinde bir şahıs olarak tanıdıkları komşularının evinden 2 kamyon çöple birlikte yüklü miktarda paranın çıkmasına çok şaşırdıklarını ifade etti. Bazıları ise evde altınların da olduğunu bildiklerini muhtemelen çöplerle birlikte atılmış olabileceğini iddia etti.

Yaşlı adamın mahalle komşularından Osman Uygur, "Kendisini 8-10 seneden beri tanırım. Hanımını da tanırım. Hurda topluyor, gece oldu mu çöp topluyor. Sonra bir de el arabası vardı, çöpleri ona katıp götürüyordu. Ne iş yaptığını bilmiyorum, hurda topladığını biliyorum. Hurdacılık yaptığını da biliyorum. Kağıt topladığını da biliyorum. Hanımını da çok iyi tanırım. Ama bu kadar para çıktığını bilmiyordum" dedi.

Mahalle komşularından Hülya Buğday, yaşlı adamın hurda topladığını ifade ederek, "Komşumuz hurda topluyordu. Komşular rahatsız olmuş. Fareden kokudan rutubetten. Şikayet etmişler. Ben köydeydim. Komşumuzun evini boşaltmışlar. İyiydi, kendi halinde karton topluyordu hurda topluyordu işte. Eşi vefat ettiydi. Eşi varken de topluyordu zaten. Kendi halinde zararsız biridir" diye konuştu.

"Altınlar çöpe gitmiş olabilir"

Komşulardan Eray Kuşkan ise evde altınların da olduğunu iddia ederek, "Amca çapraz komşumuz. Kendisi sessiz sakin aynı zamanda hiçbir yerde dilenmiyordu. Gidiyordu kağıt topluyordu. Ancak kötü kokulardan mahalleli rahatsız olunca şikayette bulundu ve şu anda herhalde mahallemizin hepsi onu konuşuyor. Çünkü baya bir yüklü şekilde para çıktığı ile ilgili konular gündemde şu anda. Valla trilyonun üzerinde para çıktığı söyleniyor. Yani kutu kutu şey leğenler sürekli para çıktığı söyleniyor. Buradaki çalışanlar da belediye çalışanları da bundan bahsettiler. Ben görmedim. Valla amcada iyi para varmış yani o parayı niye harcamıyor o da ayrı bir merak konusu. Orada altınların çıktığı da söyleniyor. Ancak altınları görmedik. Haberimiz yok. Ancak yüklü miktarda altın olduğu mahalleli tarafından söyleniyor. Büyük ihtimal çöpe gitmiş olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı
Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı

Türk Lirası, Nazilli, Zabıta, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evden bidon bidon madeni ve kağıt para çıktı - Son Dakika

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