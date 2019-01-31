Son Dakika Haberleri: Çöp Evden, Çok Sayıda Mermi ve Para Çıktı

Çöp Evden, Çok Sayıda Mermi ve Para Çıktı

1 saat önce

AMASYA'da çevreye kötü kokular yayılan evde belediye ekiplerince yapılan temizlikte, 3 günde 20 ton çöp çıkarıldı.

Çöp Evden, Çok Sayıda Mermi ve Para Çıktı, System.String[]
AMASYA'da çevreye kötü kokular yayılan evde belediye ekiplerince yapılan temizlikte, 3 günde 20 ton çöp çıkarıldı. Çöplerin arasında 107 tabanca mermisi ile 3 bin liraya yakın para olduğu belirlendi.

Gökmedrese Mahallesi'nde Ali K.'ye ait evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan komşular, durumu  Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, çöp yığınlarıyla karşılaştı. Torba ve poşetlere doldurularak evden çıkarılıp bahçede istiflenen yaklaşık 20 ton çöp, ekipler tarafından kamyonla 3 günde taşındı. Ekipler, ev sahibi Ali K.'ye de uyarıda bulundu.

Bölgede temizlik çalışmalarında da bulunan belediye ekipleri, evden çıkarılan çöplerin arasında teneke kutu içerisinde 107 tabanca mermisi ile 3 bin liraya yakın para olduğunu fark etti, durumu polise bildirdi.  Polis ekiplerince, kentte kiraladığı evlere de çöp doldurduğu tespit edilen Ali K. hakkında işlem yapıldı. Ekipler mermilerine el koyarken, paraları ise Ali K.'ye teslim etti.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:16 Kaynak: DHA

Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp Evden, Çok Sayıda Mermi ve Para Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]