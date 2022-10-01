'Çöp ev'den kaçıp veterinere sığınan 'Pamuk', yeni sahibini arıyor

ADANA'nın Çukurova ilçesindeki 'çöp ev'den çıkarak, veteriner kliniğine gelen 'Pamuk' adlı köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek. Köpeğin ciddi travma yaşadığını belirten veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan, "Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış. Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş" dedi.

Olay, dün Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Arzu Ö.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, zili çaldı ancak kapıyı kimse açmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, belediyeye haber verdi. Köpek ile çok sayıda kedinin olduğu ev, belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlandı. Bu sırada evde bulunan köpek, kapının açılmasıyla dışarı kaçtı.

'RESMEN BİZE SIĞINDI'Köpek, aynı mahalledeki veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan'ın kliniğine gitti. Yazan, bitkin gördüğü köpeği tedaviye aldı. Terrier cinsi köpeğe 'Pamuk' adını verdiğini belirten Yazan, "Birden kliniğin kapısından girdi. Hemen tedavisine başladık. Bu durum beni çok duygulandırdı çünkü resmen bize sığındı. Durumu pek iyi değil. Pire problemi var. Onun dışında bakımsızlıktan tırnakları ve derisi çok kötü duruma gelmiş. Uyuzu da var. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyuyor" dedi.'SADECE EKMEKLE BESLENMİŞ'

Köpeğin ciddi travma yaşadığını da anlatan Yazan, "Dediklerine göre, hayvan 1 yılı aşkındır dışarı çıkarılmamış. Zaten bulgular da bunu gösteriyor. Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış. Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş. Kasları zayıfladığı için yürümekte zorlanıyor. Kısa zamanda iyileştirip, sahiplendirmek istiyoruz. Sahiplenen kişinin bu köpeğe evladı gibi sevgi ve şefkat göstermesi gerekiyor çünkü buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.