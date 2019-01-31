Son Dakika Haberleri: Çöp Evden Mermilerle Yüzlerce Para Çıktı

Çöp Evden Mermilerle Yüzlerce Para Çıktı

25 dakika önce

Amasya'da şikayet üzerine bir eve giden belediye ekiplerinin tonlarca çöp boşalttığı evdeki çöplerin içinden yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para çıktı.

Çöp Evden Mermilerle Yüzlerce Para Çıktı, System.String[]
Amasya'da şikayet üzerine bir eve giden belediye ekiplerinin tonlarca çöp boşalttığı evdeki çöplerin içinden yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para çıktı.

Gökmedrese Mahallesi'ndeki bir evden yayılan koku nedeniyle mahalleli Amasya Belediyesine başvurdu. 3 gün önce eve giden zabıta ekipleri kapıyı açtıklarında üst üste yığılmış kağıtlar ve hurdalarla karşılaştı. Bahçesinin yanı sıra balkonu bile çöplerle dolan evi temizlemek kolay olmazken ekiplerin yoğun çabasıyla evdeki yaklaşık 20 ton çöp 3 günde temizlenebildi.

Yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para ile karşılaşan ekipler durumu polise bildirdi. Yapılan sayımda mermilerin 107 adet, kağıt paraların toplamının ise 2 bin 725 TL'yi bulduğu belirlendi. Kiraladığı evleri topladığı çöplerle dolduran Ali Keçeci hakkında işlem yapılırken, paralar ise sayılarak geri teslim edildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Zabıta, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:15:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp Evden Mermilerle Yüzlerce Para Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]