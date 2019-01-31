Çöp Evden Mermilerle Yüzlerce Para Çıktı
25 dakika önce
Amasya'da şikayet üzerine bir eve giden belediye ekiplerinin tonlarca çöp boşalttığı evdeki çöplerin içinden yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para çıktı.
Amasya
'da şikayet üzerine bir eve giden belediye ekiplerinin tonlarca çöp boşalttığı evdeki çöplerin içinden yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para çıktı.
Gökmedrese Mahallesi'ndeki bir evden yayılan koku nedeniyle mahalleli Amasya Belediyesine başvurdu. 3 gün önce eve giden zabıta ekipleri kapıyı açtıklarında üst üste yığılmış kağıtlar ve hurdalarla karşılaştı. Bahçesinin yanı sıra balkonu bile çöplerle dolan evi temizlemek kolay olmazken ekiplerin yoğun çabasıyla evdeki yaklaşık 20 ton çöp 3 günde temizlenebildi.
Yüzden fazla tabanca mermisi ile yüzlerce kağıt ve madeni para ile karşılaşan ekipler durumu polise bildirdi. Yapılan sayımda mermilerin 107 adet, kağıt paraların toplamının ise 2 bin 725 TL'yi bulduğu belirlendi. Kiraladığı evleri topladığı çöplerle dolduran Ali Keçeci
hakkında işlem yapılırken, paralar ise sayılarak geri teslim edildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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