Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı - Son Dakika
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Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı

24.07.2022 14:44

Bursa'da teyzesi tarafından 1 yıldır odada hapsedilen küçük çocuğun tutulduğu çöp evin girişinde, "İçeri girmeye kalmayın. Haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazısı olduğu görüldü.

Bursa'da Kamuran Pınar A.' adlı kadın, 1 Temmuz 2020'de Aydın S. isimli vatandaşın evini kiraladı. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

EVİN TAHLİYE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Küçük kızın 1 yıldır esir tutulduğu çöp evin girişindeki yazı dikkat çekti

"EVE GİRMEYE KALKMAYIN"

Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!' yazıldığı görüldü. Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

Küçük kızın 1 yıldır esir tutulduğu çöp evin girişindeki yazı dikkat çekti

ÇİLİNGİR ÇAĞIRIP EVE GİRDİ

İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine Kamuran Pınar A., dün çilingir çağırıp, eve girdi. Evin pencerelerinin kapatıldığını ve perdelerin çekildiğini gören davacı avukatı Batuhan Arısoy, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Küçük kızın 1 yıldır esir tutulduğu çöp evin girişindeki yazı dikkat çekti

ODANIN KİLİTLİ OLDUĞU FARK EDİLDİ

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Küçük kızın 1 yıldır esir tutulduğu çöp evin girişindeki yazı dikkat çekti
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Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2) Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2) Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı - Son Dakika


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