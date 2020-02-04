Çöp eyleminde 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp eyleminde 6 gözaltı - Son Dakika

Çöp eyleminde 6 gözaltı

6 saat önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yapılan çöp eyleminde 6 kişi gözaltına alındı.

Çöp eyleminde 6 gözaltı, System.String[]

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yapılan çöp eyleminde 6 kişi gözaltına alındı.


Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Göksu mevkisinde bulunan katı atık depolama alanına çöp dökülmesine karşı çıkan vatandaşlar, tesis önünde bir aydır çadır kurarak nöbet tutuyor. Tesis içinde atık su deposunun dolması nedeniyle suyu boşaltmak için yetkililer bölgeye 4 vidanjör getirdi. Atık suyu boşaltmak için tesise araçların gireceğinin belirtilmesi üzerine araçların tesise girişine izin vermeyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.


Yaşanan olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. İlçe jandarma ekipleri tesise çıkan yolları demir bariyerler koyarak kesti. Atık su deposu boşaltılana kadar tesise vatandaşların araçla ve yaya olarak çıkışlarına izin verilmiyor. - ORDU

Çaybaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli oluyor
Arda Turan'ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyor Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöp eyleminde 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]