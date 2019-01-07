Son Dakika Haberleri: Çöp ile Isınan Ülke İsveç

Çöp ile Isınan Ülke İsveç

22 dakika önce

İsveç enerjiyi çöpten elde ediyorİsveç, evlerden çıkan atıkların neredeyse tamamını elektrik üretimi, sıcak su elde etme ve ısınmada kullanıyor.

İsveç enerjiyi çöpten elde ediyor

İsveç, evlerden çıkan atıkların neredeyse tamamını elektrik üretimi, sıcak su elde etme ve ısınmada kullanıyor. Ülke, ürettiği enerjinin % 65'ini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Gelişmiş ülke sıkıntısı İsveç'in çöpü bitti. Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha birçok sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelerin başını çeken İsveç, şaka gibi bir sorunla karşı karşıya. Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük kısmını çöplerden elde eden ülkede çöp bitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube

İsveç, Genel
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