Çöp ile Isınan Ülke İsveç
22 dakika önce
İsveç enerjiyi çöpten elde ediyorİsveç, evlerden çıkan atıkların neredeyse tamamını elektrik üretimi, sıcak su elde etme ve ısınmada kullanıyor.
İsveç
enerjiyi çöpten elde ediyor
İsveç, evlerden çıkan atıkların neredeyse tamamını elektrik üretimi, sıcak su elde etme ve ısınmada kullanıyor. Ülke, ürettiği enerjinin % 65'ini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Gelişmiş ülke sıkıntısı İsveç'in çöpü bitti. Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha birçok sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelerin başını çeken İsveç, şaka gibi bir sorunla karşı karşıya. Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük kısmını çöplerden elde eden ülkede çöp bitti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube
İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı