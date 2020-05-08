Çöp kamyonlarına hayran olan minik Fetih'e belediye ekipleri sürpriz yaptı - Son Dakika

Çöp kamyonlarına hayran olan 2 yaşındaki Tip 1 diyabet hastası Fetih Ali Pehlivan'a, hastanede sürpriz yapan belediye ekipleri moral verdi.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çöp kamyonu oyuncaklarıyla oynayan ve akşamları heyecanla pencereden çöp kamyonlarını izleyen minik Fetih, rahatsızlanınca Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Tip 1 diyabet hastalığı teşhisi konulan Fetih'in, hastenedeki tedavisi sırasında çöp kamyonlarını göremediği için mutsuz olduğu gözlendi.

Bu durumu haber alan Ümraniye Belediyesi ekipleri, Fetih Ali Pehlivan'a sürpriz yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir haftadır tedavi gören minik Fetih'i ziyaret ederek, hastanenin bulunduğu sokaktan çöp kamyonlarını geçirdi. Cama çıkarak çöp kamyonlarını izleyen minik Fetih, bu durum karşısında çok mutlu oldu.