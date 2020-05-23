Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu devrildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu devrildi. Bariyerler araca girerken, araçta sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Kaza 14.15 sıralarında, D-100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çöp döküm alanına çöpleri boşaltarak garaja dönen Darıca Belediyesi'ne ait Erkan Albayrak idaresindeki 41 DB 355 plakalı çöp kamyonu yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bariyerler araca saplandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kaza kırım ekibi devrilen aracın içerisinde sıkışan sürücü Erkan Albayrak ile Tahsin Atalay'ı kurtarmak için bariyerleri kesti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralanan sürücü Erkan Albayrak araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışarak yaşamını yitiren Tahsin Atalay'ın cenazesi araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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