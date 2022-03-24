Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

24.03.2022 15:40
Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen çöp kamyonunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen çöp kamyonunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızık mahallesinde meydana gelen kazada Recep Dağlı (57) yönetimindeki 38 TV 252 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kamyon içerisinde bulunanlara müdahale etti. Devrilen kamyon içerisindeki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde sürücü Recep Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, devrilen kamyon da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Recep Dağlı, Jandarma, Kayseri, Kızık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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