Son Dakika Haberleri: Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

14 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaş Belediyesi'ne ait Ramazan Sarıkaya'nın kullandığı 07 AFB 985 plakalı çöp kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Ters dönen çöp kamyonundaki sürücü Ramazan Sarıkaya ve belediye işçileri Mustafa Özlü ve Mustafa Coşar yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Sarıkaya, Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


- Kaş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
Kaş Belediyesi, Sarıkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı Şırnak'ta şehit olan asker Şafak Evran'la ilgili kahreden detay Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]