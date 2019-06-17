Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
14 dakika önce
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonunun devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaş Belediyesi
'ne ait Ramazan Sarıkaya
'nın kullandığı 07 AFB 985 plakalı çöp kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Ters dönen çöp kamyonundaki sürücü Ramazan Sarıkaya ve belediye işçileri Mustafa Özlü ve Mustafa Coşar
yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Kaş Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Ramazan Sarıkaya, Kumluca
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Kaş
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