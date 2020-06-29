Çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi kurtarılamadı - Son Dakika

Çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi kurtarılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede 1 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde Filiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen (38), freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özmen'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.