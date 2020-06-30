Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışarak ölen belediye işçisi defnedildi - Son Dakika

Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışarak ölen belediye işçisi defnedildi

Mesai arkadaşları ölen işçiye belediye önünde veda etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan hayatını kaybeden işçi, görev yaptığı belediye önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen (38), freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özmen için çalıştığı belediye önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının duaları sonrası Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Gelincik Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazından sonra Özmen'in cenazesi, Mamuriye aile mezarlığına defnedildi. Kazaya sırasında çöp kamyonunu kullanan sürücü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.