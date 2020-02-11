Çöp kamyonu ile kamyonet arasında sıkışan temizlik işçisi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp kamyonu ile kamyonet arasında sıkışan temizlik işçisi öldü - Son Dakika

Çöp kamyonu ile kamyonet arasında sıkışan temizlik işçisi öldü

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, başka aracın çarpmasıyla hareketlenen kamyonet, çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Çöp kamyonu ile kamyonet arasında sıkışan temizlik işçisi öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, başka aracın çarpmasıyla hareketlenen kamyonet, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada temizlik işçisi Kemal Yıldız, arkasında tutunduğu kamyon ile kamyonet arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Erenler'in Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, 54 ER 082 plakalı çöp kamyonunu atıkları almak için durdurdu. Bu sırada arkadan gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 54 AAL 869 plakalı kamyonet durdu; ancak 54 YA 246 plakalı kamyonetin sürücüsü duramayarak, önündeki kamyonete çarptı. 54 ER 082 plakalı kamyonet de çarpmanın etkisiyle hareketlenip, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kamyonun arkasında tutunan Kemal Yıldız isimli temizlik işçisi, kamyonetin çarpmasıyla arada sıkıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, 1 çocuk babası Kemal Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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