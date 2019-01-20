Çöp Kamyonu Polis Otosuyla Çarpıştı: 2 Polis Memuru Yaralı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde çöp kamyonu polis devriye aracıyla çarpıştı, 2 polis memuru yaralandı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde çöp kamyonu polis devriye aracıyla çarpıştı, 2 polis memuru yaralandı. Kazada ekip otosuyla çarpışıp devrilen çöp kamyonunun şoförü ile 2 temizlik işçisi ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, bugün saat 12.00'de Hacıeyüplü Mahallesi 3125 ile 3120 numaraları sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Polis
memuru Ali Aydın
'ın kullandığı 20 A 7251 plakalı polis otosu kavşakta, Adem Aygün kullandığı 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı. Polis otosunda büyük hasar oluşurken, çöp kamyonu da çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan polis memurları Ali Aydın (25) ile Ahmet Selbik (43), ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında devrilen çöp kamyonunun şoförü ve 3 temizlik işçisi ise kazayı yara almadan atlattı. Polisin olay yerindeki soruşturmasının ardından belediye işçileri, devrilen kamyondan dökülen çöpleri ve kırık cam parçalarını süpürerek temizledi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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