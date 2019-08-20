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Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniyörük Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi.

Çöp kamyonu tarlaya girdi: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniyörük Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi. Kazada sürücü ve bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yeniyörük yolu üzerinde meydana geldi. Yeniyörük Mahallesi'nden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Gökay E. (27) yönetimindeki 16 PF 596 plakalı çöp kamyonu yağış nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Saffet F. (39) yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu tarlaya giren çöp kamyoneti olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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