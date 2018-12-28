Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı
59 dakika önce
Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandıAlınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne ilaç yazdırmaya gittiği öğrenilen Y.Ö'ye, plakası öğrenilemeyen, V.T'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.
Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı
Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne ilaç yazdırmaya gittiği öğrenilen Y.Ö'ye, plakası öğrenilemeyen, V.T'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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