Son Dakika Haberleri: Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı

Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı

59 dakika önce

Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandıAlınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne ilaç yazdırmaya gittiği öğrenilen Y.Ö'ye, plakası öğrenilemeyen, V.T'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.

Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı, System.String[]
Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne ilaç yazdırmaya gittiği öğrenilen Y.Ö'ye, plakası öğrenilemeyen, V.T'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: AA

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