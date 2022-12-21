Çöp kamyonunun altında kalan kadın, hafif yaralarla kurtuldu! Mucize anları kamerada - Son Dakika
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Çöp kamyonunun altında kalan kadın, hafif yaralarla kurtuldu! Mucize anları kamerada

21.12.2022 14:01

Muğla'da meydana gelen olayda çöp kamyonunun altında kalan 49 yaşındaki Tülay Öncül, mucizevi şekilde kurtuldu. 15 gün rapor alan ve kaburgalarında çatlaklar olan Öncül'ün inanılmaz kurtuluşu güvenlik kameralarına da saniye saniye kaydedildi.

Önceki gün sabah saatlerinde Ortakent Kemer Sokak üzerinde evinden çıkıp çalıştığı işyerine giden Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı.

3 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.

Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı

"15 GÜN RAPOR ALDIM"

Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, "Sabah saat 08.00'da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım" dedi.

"SESİ DUYUNCA KOŞTUK"

Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi: "Sabah saatleriydi, ben de fırında çalışıyordum. Sesi duyunca dışarı koştuk. Baktım ki daha önce bizimle 10 yıl çalışan Tülay ablamızmış. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay ablamızın büyük bir kaza atlattığını gördük. Büyük bir kaza atlatmış. Allah beterinden korumuş."

Kaynak: İHA
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Bodrum, Kemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp kamyonunun altında kalan kadın, hafif yaralarla kurtuldu! Mucize anları kamerada - Son Dakika

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